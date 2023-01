“Dejaron pasar el tiempo hasta que no se pudo más”, aseguró el legislador Pellegrini

“Al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al gobernador Jaldo les quiero recordar que me puse a disposición ya hace un par de semanas para tratar el decreto de necesidad y urgencia, así se avanzan con las obras en El Cadillal. En todos los medios declaré lo importante que es terminar con este riesgo. Aunque eso no quita que diga lo que es real: dejaron pasar el tiempo hasta que ya no se pudo más”, aseguró el dirigente del espacio del intendente Germán Alfaro.