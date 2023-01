Cuando la cultura se milita, se acompaña y se concreta

- En este momento me parece muy interesante la gestión participativa. Por ejemplo, para que saliera la flamante Ley de Cine hay un grupo que militó, que acompañó, y que ahora trabaja en comisiones. Me parece que es un antes y un después porque las políticas culturales requieren militancia, no partidaria, sino de interesados que salgan a buscar, a pedir, que tengan ayuda del Estado, y que los gestores culturales los orienten, que se plasme en políticas y en leyes. Me parece que ese es el camino, que la forma de gestionar la cultura debe ser participativa, donde se tenga como principal protagonista al destinatario.