Gran Hermano 2022: la fuerte pelea entre "Alfa" y Ariel que obligó a cortar la transmisión en vivo

“Yo a vos te trato de una manera… yo acá te recibí con la mejor. Cuando te empezaste a hacer el vivo conmigo no me gustó. Cuando me acusaste…”, siguió Alfa según cuenta La Nación y de pronto la transmisión de Gran Hermano se cortó con la intención de resguardar ese fragmento para El Debate (Telefe). En tanto, mientras Walter Santiago le recriminó nuevamente an Ariel la peculiar manera de querer influir en el público, el parrillero evitó responder de manera agresiva.