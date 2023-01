Los hinchas “decanos” esperan un gran año

Tras la serie de amistosos y la llegada de los refuerzos, los hinchas “Decanos” en la previa, dejaron sus sensaciones de lo que será un nuevo inicio de campeonato para los dirigidos por Lucas Pusineri. “Si los jugadores ponen actitud, veo factible repetir lo del año pasado. El que más me gustó fue Adrián Sánchez y el paraguayo Sebastián González Cabral. El único que no me termina de convencer es Wilson Ibarrola, pero recién están empezando y falta que se adapten”, aseguró Lionel Vellido mientras esperaba por el duelo ante The Strongest, junto a sus amigos. “Es una ilusión grande, hace años que vengo a la cancha y es muy lindo vivir este momento. Las buenas ya van a venir”, anticipó “Lio”.