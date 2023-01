El Sudamericano Sub 20 empezó con una derrota para Argentina

La ilusión de los pibes argentinos sufrió un duro golpe en su debut en el Sudamericano Sub 20 en Colombia, tal como le sucediera a la Selección mayor en su estreno en el Mundial de Qatar. La derrota (también por 2 a 1) a manos de Paraguay quizás sea el cachetazo de entrada que necesita el equipo dirigido por Javier Mascherano para sacar lo mejor de su repertorio en los partidos siguientes. Por ahora, se trata de un tropezón que no es caída, sobre todo porque el seleccionado guaraní no fue superior en lo futbolístico, sino que supo aprovechar algunos errores puntuales del equipo argentino, que tuvo al delantero tucumano Ignacio Maestro Puch entre los suplentes (ingresó cerca del final).