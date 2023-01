La sequía apremia, pero el Gobierno pidió tiempo

Medidas de fuerza

La dirigencia no descarta movilizarse

Ante la gravedad que reviste el tema para el sector, los responsables de Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales fueron enfáticos al remarcar que no quieren asistir a un montaje de anuncios por parte de la administración nacional y quieren “respuestas concretas a los problemas de los productores”. Antes de reunirse con el ministro económico de Alberto Fernández, los referentes de la Mesa de Enlace señalaron con claridad que en caso de no recibir iniciativas satisfactorias podrían realizar medidas de fuerza. “Lo que pedimos es de urgente respuesta. En caso de no recibirla vamos a comenzar a pensar acciones que evidencien las situaciones”, declaró el presidente de FAA, Carlos Achetoni.