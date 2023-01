“No aclaren que oscurece”, pidió Pellegrini al Gobierno por las fisuras en El Cadillal

“Si bien la responsable directa del mantenimiento del dique es la empresa concesionaria, ¿por qué el ORSEP, que depende de Manzur, no tomó medidas reales en el asunto? ¿Si la empresa no tiene los medios para cumplir con su contrato y garantizar el buen funcionamiento de la represa, por qué no la sancionaron o le quitaron la concesión antes de llegar a situaciones límites como las de ahora?” cuestionó Pellegrini, al tiempo que puso en tela de juicio, no solo al Ente Regulador sino también a los funcionarios a cargo y a Manzur como jefe de los Ministros de la Nación.