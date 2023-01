Caso Báez Sosa: así quedó la situación procesal de cada uno de los ocho imputados

Hermano de Luciano, el imputado de 22 años, fue individualizado como uno de los que atacó a Báez Sosa. Según los testimonios escuchados en la audiencia, castigó a la víctima. También quedó demostrado que él fue el autor de un revelador mensaje que envió por WhatsApp: “chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. “Esa patada no la doy, cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno”, declaró en el debate cuando los funcionarios judiciales exhibieron las imágenes del momento del ataque.