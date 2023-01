Mucha música en la agenda de Disney+

Series

El repatriado

(YA DISPONIBLE) Leonel (Ricardo Abarca) crece en Estados Unidos, creyendo que Roberto (Alberto Lomnitz) es su padre biológico y, aunque no está seguro de sus orígenes y no habla español, constantemente tiene pesadillas que involucran la frontera con México y una mujer a la que no puede recordar. Sin embargo, no se hace preguntas: su vida es buena, tiene una excelente relación con sus padres, una novia, amistades y un futuro más que prometedor como boxeador. Pero el día de una pelea muy importante, Leonel es arrestado y deportado a Matamoros como inmigrante ilegal. El destino lo lleva a un barrio pintoresco de la Ciudad de México, donde tendrá que confrontar sus ideas, sobrevivir, redescubrir sus raíces, develar misterios, romper prejuicios, aprender el idioma, adaptarse a un nuevo estilo de vida, hacer nuevas amistades y darse la oportunidad del verdadero amor, sin dejar de lado su sueño boxístico y la urgencia de regresar al que, hasta ese momento, considera su país.