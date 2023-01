Según un estudio, los argentinos son los trabajadores más insatisfechos de la región

Expectativas laborales en Argentina

Según la encuesta, el 51% espera conseguir un trabajo y dejar de estar desempleado o desempleada, el 20% quiere cambiar de trabajo, el 19% es muy optimista, el 4% no tiene expectativas, el 3% desea ser ascendido, el 2% no cree poder cambiar de trabajo, y el 1% no estima conseguir trabajo.