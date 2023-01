Quejas generalizadas en Tucumán por el aumento de la nafta

“Si bien el aumento ronda un 4%, los combustibles aumentaron un poquito más del 4%, 4,5%, y hasta un 6%”, agregó. Explicó que el precio viene muy retrasado respecto del dólar y a lo inflacionario, cuando todos los índices hablan de un 5% de inflación. Gargiulio precisó que no se trata de subas, sino de adecuaciones al círculo inflacionario. “Debemos bajar la curva; en cuanto la inflación no se detenga se prevé un aumento no tan solo de combustibles”, sentenció.