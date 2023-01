Design thinking, o cómo pensar para cambiar el mundo

Humanizar la innovación

Con el design thinking no hay restricciones ni de empresa, ni de rubro, ni de país, ni de tamaño. La única restricción es la mentalidad de la organización. “Si la cultura no permite diseñar pensando en las personas y cuando se diseña se lo hace pensando en los procesos o en lo que el jefe quiere, entonces no se puede innovar realmente. La única limitación al design thinking es el no poder, por motivos culturales, diseñar de este modo, y hacerlo poniendo en el centro el poder o la estructura y no el impacto en las personas que viven las dificultades”, advierte Rubinstein.