Nasser Al-Attiyah, el piloto qatarí que maneja al ritmo de "La cumbia de los trapos"

El gesto de Nasser Al-Attiyah con Kevin Benavides que recordó la coronación de Messi en Qatar

El argentino Kevin Benavides, a bordo de su moto KTM del equipo Red Bull, se consagró este domingo campeón del Rally Dakar en Arabia Saudita por segunda vez, y apenas terminó la competencia aseguró que la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar lo motivó para no tirar la toalla en los momentos más complicados de la competencia que concluyó ayer.

El salteño no ocultó su emoción al momento de la premiación, sobre todo cuando sonó el himno, pero al recibir el premio no imagino el enorme gesto que iba a tener Nasser Al-Attiyah, quien ganó el rally en la categoría autos.