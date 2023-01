Cuál fue el origen de 10 canciones célebres de The Beatles

- “Yesterday”, título que significa “ayer”, fue desarrollada también por McCartney, inspirado en la melancolía que sentía por su madre. Su letra apunta a la añoranza del ayer, al amor perdido y las oportunidades que no vuelven. Como curiosidad, el título original de la canción tenía que ver con el desayuno, ya que el primer verso decía “Scrambled eggs, oh baby how I love your legs” - “Huevos revueltos, oh bebé, cómo amo tus piernas”-. Algunas de sus frases más emblemáticas son “Yesterday all my troubles seemed so far away” (“ayer todos mis problemas parecían tan lejanos”) o “Yesterday love was such an easy game to play” (“ayer el amor era un juego tan fácil de jugar”).