Messi, otro objeto de deseo para el fútbol árabe

Tal parece que lo de CR7 fue solo la punta del iceberg. Arabia Saudita, firmemente decidida a ser sede de un Mundial como lo hizo su vecina Qatar, está dispuesta a desembolsar enormes cantidades de dinero para contratar futbolistas y entrenadores de renombre que le den jerarquía y difusión global a su liga. Y en este momento, no hay figura más codiciada que Messi, no solo por su condición de capitán y figura del flamante campeón del mundo, sino también porque su vínculo con PSG expira a mediados de este año, y si bien se dice que ya existe acuerdo entre el rosarino y el club para su renovación por otra temporada, todavía no hay ningún papel firmado y eso dejaría libre a Lionel a partir de julio.