Dakar: a 12 segundos de la gloria

El Dakar engaña tanto como los espejismos del desierto. A lo largo de la aventura, muchas cosas parecen lo que no son y muchas otras son lo que no parecen. Así como parecía que Kevin Benavides había resignado sus chances de alcanzar su segundo “Tuareg” tras el décimo puesto del viernes (que lo relegó al tercer puesto), ahora todo parece posible para el salteño después de su brillante performance en la penúltima etapa, que lo tuvo como ganador. El salteño voló sobre las arenas finales del temible desierto Empty Quarter y llegó a Shaybah con la satisfacción de haberle descontado valiosos segundos al todavía líder Toby Price y a Skyler Howes, al que desplazó del segundo lugar de la general. La furia del mayor de los Benavides determinó la definición más apretada de la historia del Dakar: después de más de 40 horas acumuladas de cronómetro, apenas 12 segundos separan al australiano del salteño. O sea, al cabo de 3900 kilómetros recorridos, los separa una brecha de tiempo equivalente a solo 300 metros. Esa es la distancia que deberá remontarle Kevin a su compañero de equipo en los 136 kilómetros que restan. Y no hay que olvidar a Howes, quien los acecha a ambos a minuto y medio de distancia, aunque con la desventaja de tener que abrir camino. Salir “a ciegas”, sin huellas de referencia, siempre es una dificultad extra para la navegación.