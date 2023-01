“Argentina, 1985” tiene como duro rival a “RRR”

Pasos obligados

Para conseguir un lugar en la sala del juicio, había que presentarse el día anterior en una dependencia de la Policía Federal a las seis de la mañana. El primer día que fuimos, no conseguimos lugar: la cola comenzaba a formarse desde la madrugada. A partir de esa experiencia, pasamos la noche en vela en el lugar y fuimos de los primeros a los que les pidieron el DNI para identificarnos y datos complementarios, y darnos un papel con un número de ingreso. Aclaración imprescindible de contexto: estábamos dejando voluntariamente todos nuestros datos personales en una dependencia policial, de esas que (entonces) se buscaba evitar a toda costa.

Al día siguiente, la fila para ingresar a Tribunales era extensa, y los que íbamos al Juicio (como ya se lo llamaba a secas) pasábamos por un lugar en particular, con chequeos varios. Te recomendaban no ir con bolsos, portafolios ni paquetes (no era tiempo de mochilas); nuevamente DNI con el papel con el número. Al entrar, como público común (no familiares de detenidos desaparecidos o de acusados ni interesados directamente en el proceso por algún motivo) nos ubicamos en los balcones para seguir desde allí el debate. Junto a la puerta, más policías de custodia, justo en tus nucas.