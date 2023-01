Caso Báez Sosa: un testigo dijo que también lo atacaron los rugbiers

Otros testigos

La audiencia de ayer comenzó con el pedido del defensor Hugo Tomei para que se adelantaran las testimoniales de Juan Pedro Guarino (22 años) y Alejo Milanesi (23 años), los dos jóvenes que fueron imputados al inicio de la causa pero que consiguieron el sobreseimiento. A raíz de esa jugada surgieron muchas especulaciones sobre la estrategia que estaría tejiendo la defensa, pero lo puntual es que ambos testigos finalmente serán llamados a declarar el lunes y no el miércoles como estaba previsto. No hubo objeción por parte de la Fiscalía ni de la querella. También se espera para ese día la declaración de Tomás Colazo, allegado a los imputados que estuvo en el lugar del hecho pero no estuvo involucrado en el crimen de Fernando.