Perú y Brasil encienden luces de alerta

En ambos países emblemáticos de la vida sudamericana no ha pasado mucho tiempo desde que se efectuaron las elecciones. De alguna manera las manifestaciones, en uno y en otro territorio, reflejan la disconformidad con los resultados que arrojaron las urnas. Cabe destacar que, al igual que lo que viene ocurriendo en muchos países la diferencia entre el ganador y quien salió segundo es muy acotada. En Brasil Lula se impuso por casi dos puntos, mientras que en Perú Castillo llegó en 2021 al poder al vencer por menos de medio punto. Ni Bolsonaro en Brasil ni Keiko Fujimori fueron capaces de aceptar la derrota. Ambos, casi sin dudar, y sin pruebas precisas manifestaron que hubo fraude. Con los matices propios de las diferentes culturas, en los Estados Unidos ocurrió lo mismo. El triunfo de Joe Biden fue opacado por el propio Donald Trump que habló de fraude antes de reconocer la derrota. Incluso no quiso entregar el poder a Biden porque no aceptaba su derrota. Algo parecido ocurrió en la Argentina en 2015 cuando Cristina Fernández se opuso a darle el bastón de mando a Mauricio Macri. El primer día de este año la historia se repitió pero en Brasil. Bolsonaro prácticamente huyó a los Estados Unidos pero no cumplió con un acto simbólico, pero fundamental de la democracia como es el traspaso del poder. Los escenarios cambian, pero los hechos tienen similitudes aún cuando las actores pueden estar en las antípodas ideológicas.