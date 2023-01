El jazz y los camiones ocupan la vida de José Casen en Suecia

Eléctricos y sin chofer

“Estoy trabajando actualmente en el tema de camiones eléctricos, baterías, cargadores, etcétera; y también con camiones autónomos, o sea, sin chofer. Suecia es un muy lindo país con muchas cosas buenas y que me recibió muy bien. Pero no todo es bueno, como en todos lados: la parte social no es fácil, pasa un buen tiempo hasta que uno entiende los códigos que son importantes para relacionarse bien con la gente. Y ahora está todo mucho más difícil que cuando yo llegué, lo mismo que en otros países de Europa, porque hay mucho descontento por la gran alza de los precios y los servicios, y problemas políticos que se agravaron por la pandemia y después por la guerra de Ucrania, como la solicitud para ser parte de la Otan que cambió el clima pacifista con el que se conocía al país”, advierte.