Una tucumana conquistó Palermo Hollywood con su emprendimiento y Caras la invitó a participar en una edición especial

A su vez, teniendo en cuenta la repercusión y el crecimiento de su firma, la revista Caras la convocó para mostrar su emprendimiento. Ahora, en una nueva oportunidad, Yamila participará de una edición única de 86 páginas. “Para mí es un gran honor, un orgullo, se me infla el pecho. Hoy no me entra tanta felicidad en mi cuerpo luego de que me llamaran para una edición, así, única, que va a salir en todo el país”, dijo.