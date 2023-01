Las duras críticas a "Belu" Lucius por dejar a sus hijos en una colonia mientras ella veranea en la playa

Al ver el enojo de sus fanáticos, la ex panelista televisiva explicó que a pesar de que se fue a la playa sigue trabajando en su marca de ropa para niños: "Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo”.