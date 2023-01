Los animales sueltos, un problema de nunca acabar

Los valles suelen servir para que los gobernantes de turno presuman. Todos los veranos, fines de semanas largos o en las vacaciones de invierno suelen destacar la cantidad de visitantes y el dinero, que sirvió para incrementar las arcas públicas y las privadas. Sin embargo, las acciones para solucionar el problema de los animales sueltos brilla por su ausencia. Es cierto que las estadísticas no dan señales de alarma cuando se analizan la cantidad de muertes provocadas por los animales. Sin embargo, ese no debería ser el justificativo para que no hallar soluciones.