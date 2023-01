Inflación en Argentina: una senadora tucumana solicitó que se impriman billetes de mayor denominación

Afirmó, además, que ·la negativa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera no solo preocupación en la ciudadanía, sino incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas que la realidad demanda".