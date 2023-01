La Rucci es una agrupación que nació en La Bancaria

La política en la Argentina siempre se ha movido a través de gestos o mensajes que se anticipan a las acciones de los protagonistas políticos. En esta caso no es extraño pensar que La Rucci está en las antípodas de La Campora y por lo tanto su líder, Máximo Kirchner, no sería bienvenido. De paso cabe recordar que el dirigente sindical José Ignacio Rucci, ex líder de la CGT fue asesinado por los Montoneros en los años 70, quienes ahora en estos tiempos encontraron lugar en La Campora que recuerda al ex presidente Héctor Campora.