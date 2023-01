Lules: atacan una casa que tenía custodia policial

Sin embargo, en esta ocasión la persona que resultó baleada no pertenecería a la familia “A”, según relata Carrizo, “los primeros indicios indican que no tiene nada que ver con el conflicto y afortunadamente y según el parte médico esa persona no reviste gravedad, y fue dada de alta solamente registrando una herida de arma de fuego en el glúteo derecho ”, detalló.