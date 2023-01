“En 20 años nunca vi tanta brutalidad”, aseguró un patovica

“Máximo Ávila y Christian Gómez (patovicas del lugar) me dijeron que él (Thomsen) era el que más había peleado con Fernando”, explicó el jefe de Seguridad. Y señaló “al de rodete” (sería Benicelli) como “el que le pegó la patada con la que Fernando no se levantó más”. Muñoz continuó su declaración explicando que Thomsen estaba incontrolable: “me marcan a Thomsen, uno de los que se estaba peleando. Cuando lo voy a agarrar para sujetarlo me hizo tanta fuerza que no pude solo y me tuvo que ayudar un compañero. Lo sacaron y se fue con los otros hacia la esquina”.