El funeral de Benedicto XVI será similar al de los papas en ejercicio

Dado que Benedicto ya no era pontífice reinante cuando falleció, las delegaciones oficiales se han limitado a las de Italia y su Alemania natal. Se espera que asistan a título privado los presidentes de Polonia y Hungría y los monarcas de España y Bélgica. Benedicto XVI ha permanecido en el palacio sin ningún tipo de ornamento papal, como el báculo, un bastón de plata con un crucifijo, o el palio, una banda de lana que llevan al cuello los papas y los obispos archidiocesanos para significar su papel de pastores de sus rebaños. Los papas son también obispos de Roma. La decisión de no llevarlos durante el velatorio público parece haber sido tomada para subrayar que ya no era papa cuando murió.