“Soy un hombre que perdió los abrazos de su hijo; perdí todo”

Silvino recordó un momento muy intimo con su hijo, cuando el hombre volvía de los desgastantes tratamientos por una enfermedad renal. “Yo abría la puerta de mi casa y Fernando se colgaba de mi cuello: ‘¿cómo estás papá?’, me decía. Y ese tipo, que venía muerto de la diálisis terminaba más vivo que nunca con el abrazo de su hijo. ‘Cuando sea más grande te voy a dar mi riñón’, me decía”, contó. Luego habló del crudo momento del reconocimiento del cuerpo de Fernando: “fue duro porque una parte de mí estaba tirada en esa bandeja de acero inoxidable, lo vi con la cabeza reventada. Estaba chorreando sangre por todas partes, no lo podía ni tocar”.