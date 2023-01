El “Cristianismo” llegó a Arabia Saudita

“No veo la hora de descubrir una nueva liga de fútbol en un país diferente”, declaró el luso, conocido por buscar nuevos desafíos. Si bien expresó “en Europa mi trabajo ha terminado, he ganado todo jugando en los clubes más importantes”, también remarcó: “este no es el final de mi carrera”, anticipando que también quiere romper récords en la liga de Arabia. “Muchos dicen que esta liga es mala, pero es gente que no entiende nada de fútbol y nunca ha visto un partido. Yo sí y creo que este país tiene mucho que dar”, destacó. Por otro lado, existe una cláusula en su contrato que le permitiría volver a jugar la Champions League si Newcastle (propiedad del mismo grupo dueño de Al Nasrr) logra clasificarse.