Tres presidentes uruguayos asistieron juntos a la ceremonia de Lula

Según transmitió la agencia de noticias EFE, lo hicieron en un vuelo privado que salió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de la capital uruguaya, a las 10.00 hora local (13.00 GMT). En un video se aprecia el momento en el que el mandatario uruguayo junto con los ex presidentes abordan juntos el avión, y luego se los ve compartiendo y charlando entre ellos. Las imágenes son una muestra de la sana convivencia democrática en el país sudamericano, un escenario opuesto al de otros países en América Latina. Por ejemplo, en Brasil el ex presidente Bolsonaro no asistió a la posesión de Lula y viajó a los Estados Unidos.