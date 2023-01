Juicio político a la Corte: Según el radicalismo, “el kirchnerismo quiere deslegitimar a la justicia porque Cristina está condenada”

“Las instancias que se pueden ejecutar para llevar el juicio político, las hemos planteado y no están los números”, aseguró. Asimismo, manifestó que “fallamos como sociedad porque estas cosas no suceden en otros países, no porque el presidente no las quiera hacer, sino porque la sociedad no se las toleraría, porque 5 millones de personas que salieron a recibir a la Selección, 500 mil personas que se muevan para decir que ‘eso no va más, es un mamarracho’, cambiaría de opinión. Tenemos una sociedad que compra un discurso”.