Infantino pidió a los países de todo el mundo bautizar un estadio en honor a Pelé

"En Italia hay un episodio, un recuerdo, de mi infancia cuando tenía 11 años, mi padre me acompañó al cine, fue la única vez que mi padre me acompañó al cine, a ver "Escape a la Victoria", la película de Pelé con Stallone, y mi padre me explicó quién era ese jugador y me dijo: 'mira, este es Pelé'", sostuvo.