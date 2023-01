Diplomacia de condecoraciones y honores de compraventa política

Hay veces que la historia que se está escribiendo -sin que se esté pensando en ello- es la que después, mucho tiempo después, lleva a que el historiador se dé cuenta de que en la historiografía disponible vale tanto como el oro lo que se calló. Sí, como el oro, porque a partir de ese “vacío” es que las líneas que se advertirán concurrentes aportarán las voces que faltan. Lo que no se mencionó se colige con mucha suspicacia en juego y profesionalismo investigativo, confluirá en descubrimientos que no se podrán ocultar para siempre. Hoy hay más que un ramillete de recursos porque está a la mano un universo de herramientas y caminos para el historiador. Que más que historiar se ocupa -casi sin darse cuenta- de armar el escenario que no se ve y reconstruir los actos y los parlamentos que no se oyeron. Y sobreviene la novela histórica que, por fin, nos pondrá alguna luz nueva sobre oscuridades antiguas. Y la historia de los investigadores de laboratorio hará que un interés antes no demasiado evidente se apodere de nuestra predisposición a conocer más. Y conocer mejor la realidad que nos precedió en tiempos lejanos de este país de altibajos, sorpresas y valores ligados al concepto -no demasiado comprendido- de patria.