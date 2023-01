Cartas de lectores II: Messi, el simple futbolista

Mi muy respetado señor Saade (carta “Culto a Messi”, 29/12), ¿no cree usted que después de tantas desventuras que nos ha nombrado no nos merecemos un recreo como nos ha dado este hermoso plantel de futbolistas argentinos en el que está incluido el señor Messi, a quien usted llama un “simple futbolista”? Él no tiene la culpa de que el fervor argentino lo ensalce y lo alabe, al igual que el periodismo ávido de argentinidad. No dejo de estar orgullosa del doctor Favaloro, como de César Pelli, de Federico Leloir, de Salvador Mazza, de Astor Piazzola. Pero no dejemos de vivir este hermoso momento que nos ha hecho vivir este simple argentino, que aparte de jugar bien al fútbol nos dejó un ejemplo de sencillez y de humildad. Se lo dice una madre, abuelita y bisabuela de 84 años. Vivamos esta Argentina con sus errores y alegrías, con felicidad.