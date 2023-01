Video: Ana Rosenfeld contó por qué Zaira Nara y Facundo Pieres no blanquean su romance

Durante una entrevista en el programa (LAM), Ana Rosenfeld, amiga de la hermana de Wanda Nara, reveló los motivos por los cuales la pareja no hace oficial su relación. “Yo a Zaira la conozco antes que, a Wanda, de noviazgos anteriores y Zaira si no blanquea es porque en definitiva todavía no tiene la certeza de que vaya a ser su pareja”, afirmó.