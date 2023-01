Todo lo que nos pasó a lo largo de tres años históricos

Es curioso; el mundo ha cambiado pero no deja de ser el mismo. Algo no termina de nacer porque algo no termina de morir. Con el abecedario de la peste, la suma de todos esos términos que se incorporaron al habla cotidiana (con “barbijo” a la cabeza), hubo conceptos que se reformularon. Uno de ellos, el más preciado, el más anhelado, el más cultivado, fue el de “normalidad”. Mientras la covid-19 hacía de las suyas no había nada más preciado que el “regreso a la normalidad”. ¿Qué tenía de “normal” el mundo hace tres años y que tiene de “normal” ahora? ¿Son “normales” la miseria, la pobreza, el hambre, la desigualdad, una guerra como la que sigue librándose en Ucrania?