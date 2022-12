El dólar “blue” cierra a la baja

El dólar “blue” registró en diciembre su mayor suba mensual desde julio, luego de la disparada de las últimas semanas -más allá de la tregua del jueves y del viernes-, aunque acumuló a lo largo de 2022 un avance mucho menor a la inflación anual. Ayer retrocedió $ 4 hasta los $ 346 para la venta, tras ceder $ 7 el jueves, y luego de tocar el miércoles un máximo histórico intradiario de $ 359 para cerrar a $357) Esto es, desde su récord nominal acumuló una merma de $ 13 en dos días. El dólar ahorro o solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias y de Bienes Personales- se encareció $ 1,14 y cerró a $303,66. El dólar Contado con Liqui (CCL) operó a $ 339,78 y el MEP o bolsa a $ 334,36. En tanto, el Banco Central compró ayer U$S 133 millones, para acumular en diciembre U$S 1.987 millones, gracias a la implementación del programa “dólar soja2”. Así, a lo largo de 2022, el BCRA registró un salto neto positivo en sus intervenciones de U$S 5.824 millones, superando la marca de 2021 por U$S 300 millones.