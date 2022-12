Las distintas maneras de festejar

Razones para celebrar lejos de los afectos “tradicionales” hay muchas. Gabriela, además pone en la balanza y hay dos cosas más que la frenan: el dejar a sus mascotas solas y el tener que salir a la ruta en estos días. Algo parecido le sucede a Gastón Pérez, que desde hace algunos años vive en Buenos Aires. “Este es el primer año que paso las fiestas solo. Antes, si no era con mi familia, con mi pareja o con mis amigos, me tocaba estar trabajando. Pero este año no fue muy bueno para mí y preferí quedarme sólo, como parte de un momento de reflexión. Y, además, es fin de semana y se me complica (venir a Tucumán) por el trabajo; viajar por 24 horas no más implica un gasto muy grande, y creo que no lo termino disfrutando como quisiera”, comenta.