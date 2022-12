Movimientos sociales denuncian demoras en el envío de alimentos

Según detalló Gómez, desde la organización se ayuda a más de 10.000 niños, a través de 170 centros comunitarios esparcidos por toda la provincia, y con los insumos que reciben desde Nación, no se puede llevar adelante una alimentación relativamente adecuada. “El 52% de los chicos de esa franja etaria en el país tiene malnutrición, y a eso no lo podés combatir con estos alimentos. No viene nada de harina, nada de azúcar, nada o muy poca leche. En cambio, te dan arvejas deshidratadas, sémola de trigo, que la verdad no nutre en absoluto a los niños”, apuntó.