“Embrujo español” recorre los estilos del flamenco

- En “Viva”, de Manuel Liñan, todos los bailaores salen travestidos. Ha servido de inspiración para que otros bailaores quieran incursionar en esa corriente. Las batas de cola, los mantones y los abanicos son usados por hombres para seguir un poco con esa característica impulsada por Liñan. Particularmente no me desagrada si no se hace abuso de ello, ya que la danza del bailaor es tan única y hermosa que no quisiera que el paso del tiempo y estas influencias vaya desvirtuando su esencia.