"Laburo mucho, siempre al cien por cien, mi principal característica es la velocidad"

Como es una costumbre entre los futbolistas cuando tienen que hacer una mudanza, que en este caso incluye un cambio de país, lo primero que hacen es buscar referencias. En el caso de Ibarrola, su consejero fue Enrique Borja, que hace unos días rescindió su vínculo con Atlético. “Me dio buenos consejos, me dijo que el club es espectacular, con un grupo muy bueno. Además me dijo que el calor en la provincia es como en Asunción, que no me preocupe, que eso no será nada nuevo para mí. Nosotros al calor lo llevamos”, dijo con la tonada inconfundible de los paraguayos.