¿Qué deparará la política en 2023?

-Pero las novedades no terminan ahí. Un tercer elemento es que por primera vez en muchísimo tiempo los argentinos asistiremos a un ciclo presidencial con una tercera fuerza competitiva y con mucha presencia mediática y social. El libertario Javier Milei, termina 2022 con el logro, no menor, de haber conseguido mantener su base electoral a pesar de sus constantes escándalos y polémicas. Pero sobrevivir no es suficiente para ganar. El economista todavía tiene que demostrar su capacidad para la construcción política.