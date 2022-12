Mateo Carreras, el "joven maravilla" del rugby de la liga inglesa

Los aficionados de rugby de Inglaterra están disfrutando en estos últimos meses el privilegio que hasta no hace tanto tenían en Los Tarcos: ver al mejor Mateo Carreras en acción. El joven wing tucumano, actualmente en Newcastle Falcons, es una de las sensaciones de la temporada de la Premiership, la primera división de Inglaterra. Con frecuencia, los videos de sus tries se viralizan en las redes sociales por el fabuloso quiebre de cintura con el que se filtra a través de las defensas hacia el ingoal. El último fin de semana aportó una conquista que le permitió a los Falcons remontar un partido muy duro ante Sale Sharks. Fue el octavo try de la temporada para el talento surgido del ex aeropuerto, que de esa manera se posicionó como tryman del torneo, además de llevar una racha de siete tries en sus últimos siete partidos. Una locura lo de Carreras, que ya fue señalado como "una verdadera amenaza" para el Mundial de Francia por parte del sitio británico Planet Rugby.