Premios a la Trayectoria a creadores irremplazables

En dibujo fue reconocido el chubutense Fernando Allievi, quien afirmó que “dibujar es una manera de pensar”. La poeta de Comodoro Rivadavia Liliana Ancalao fue la elegida en la disciplina Patrimonio (“siento en mapuche y escribo en castellano”), mientras que la escultora Elba Bairon, en Artes Visuales; y Gino Bogani, en Diseño de Indumentaria (“rompí con todos los tabúes de la moda”, aseveró). El premio de Música fue entregado al pianista Bruno Gelber; el de Teatro a Santiago Doria; el de Letras y Gestión Cultural al escritor chaqueño Mempo Giardinelli; el de Diseño Gráfico a Guillermo González Ruiz (“si las ideas no son buenas, no hay tecnología que las salve”, dijo); el de Cine a Juan José Jusid y el de Arquitectura a Flora Manteola. Por razones de salud, no pudieron concurrir al acto la escritora María Moreno (Letras), la bailarina María Nieves (Danza) y la docente Nelly Perazzo (Educación por el Arte).