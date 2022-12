El irónico tuit de Lucas Victoriano por los dichos de Martín Liberman sobre la Selección: “Mufardi”

El video tuvo mucha repercusión y una de las figuras que se tomó el tiempo para dar su opinión fue el ex basquetbolista tucumano, Lucas Victoriano. El actual entrenador del Club Instituto de la Liga Nacional y uno de los socios fundadores de la Generación Dorada de básquet, utilizó su cuenta de Twitter para ironizar sobre las recientes declaraciones de Liberman en relación a Scaloni y Messi: “Che no critiquen al colorado si no estudiaron. Él si puede hablar de Messi y Di María por los mundiales que jugó y ganó. Quienes son ustedes para criticar al humilde, genial constructor de opiniones respetuosa y magnifico periodista Martín Mufardi Liberman?? Basta chicos!”, lanzó Victoriano.