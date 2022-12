Los cuadros que esconden otras pinturas

En el arte se habla de “pentimentos”, lo que podría ser traducido del italiano como “arrepentimientos”. Sin embargo, no todos responden a un error que se subsanó (o un cambio por presiones sociales para no mostrar un cuerpo desnudo, como los famosos frescos de la Capilla Sixtina, tapados pudorosamente con pinceladas coloridas sobre las originales de Miguel Ángel). En algunos casos se justifica en aprovechar de otro modo lo que estaba hecho y no convencía.