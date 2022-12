“Una de las cosas que más me atraen de la escritura es el sonido de un texto”

-No me había pasado antes. Creo que me atreví a volver a empezar porque no era esta mi primera novela. Me pareció que, por un lado, la novela necesitaba ser escrita de nuevo y, por otro, yo quería lanzarme a esa experiencia. Estuvo bueno. Fue agotador. Pero aprendí mucho. Un poco lo que pasa en la trama y lo que me pasó a mí se tocaban de un modo circular. Es decir, el pianista empieza de nuevo, una vida nueva. Yo empecé de nuevo a contar la misma historia.