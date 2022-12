Scaloni llegó a Pujato y les habló a los hinchas: "Estamos eternamente agradecidos"

La vida de Scaloni en Pujato

Haciendo referencia a su pueblo natal, Pujato, ubicado en la provincia de Santa Fe, Scaloni afirmó que estará unos días en casa de sus padres y luego viajará a España para reencontrarse con su esposa e hijos. “Mi vida no va a cambiar, esta va a seguir siendo mi casa y soy feliz. Me encantaría tener el anonimato que tenía antes pero no reniego de eso” señaló el DT confirmando una vez más el bajo perfil que siempre lo caracterizó.