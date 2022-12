El mensaje del arzobispo Carlos Sánchez, en la previa de Navidad

Respecto de las expectativas sobre el 2023, Sánchez hizo hincapié en “es un año electoral y que los argentinos debemos decidir”. “Vamos a ejercer como pueblo esa autoridad a través del voto. Por eso, tenemos que crecer en esa consciencia de buscar el bien de todos, el bien común, y a aquello que nos representen buscando el bien común, y no el bien particular, no el bien de unos cuantos. Es importante que nos preparemos para emitir ese voto", expresó.